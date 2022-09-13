محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بالداخلة

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف جمع زكاة الزروع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات صغيرة تسهم فى تحقيق دخل ثابت، داعيًا لتكاتف الجهود الأهلية والحكومية لتفعيل المبادرة التي يتم المشاركة فيها بشكل اختيارى.

كما وافق على إقامة منافذ لمصانع التمور بالمدن لتسويق المنتجات، ووجّه بتنفيذ المبادرة بقرى عزب القصر بواسطة تجار القرية كتجربة أولية، مُشيرًا لعقد لقاء موسع ومكافأة القرى المتميزة عقب انتهاء الموسم.