اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بالداخلة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:26 م
محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بالداخلة محافظ الوادي الجديد يُطلق المبادرة المجتمعية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أطلق اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، المبادرة المجتمعية "اتقوا النار ولو بشق تمرة" من إحدى مزارع النخيل المتميزة بمركز الداخلة، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية، وممثلي الجمعيات الأهلية وكبار المزارعين بالمركز. 

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف جمع زكاة الزروع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات صغيرة تسهم فى تحقيق دخل ثابت، داعيًا لتكاتف الجهود الأهلية والحكومية لتفعيل المبادرة التي يتم المشاركة فيها بشكل اختيارى.
 
كما وافق على إقامة منافذ لمصانع التمور بالمدن لتسويق المنتجات، ووجّه بتنفيذ المبادرة بقرى عزب القصر بواسطة تجار القرية كتجربة أولية، مُشيرًا لعقد لقاء موسع ومكافأة القرى المتميزة عقب انتهاء الموسم.
 
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