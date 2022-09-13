محافظ المنيا يشارك يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المنيا-حسن عبد الغفار

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وبمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والسادة المحافظين (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).



أكدت وزيرة التخطيط أن تلك المبادرة الوطنية والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، ستستمر بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.



استعرضت "السعيد" تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بجميع محافظات الجمهورية، موجهة الشكر للسادة المحافظين على تعاونهم في دراسة تلك التقارير ومناقشتها على مستوى المحافظات.



وأشاد اللواء هشام آمنة ، بجهود المحافظات في المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال اللجنة، وتشجيع القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة على التقدم للمسابقة، وعقد اجتماعات دورية لتذليل العقبات، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع المحافظات حتى اليوم وصل إلى حوالي 5 آلاف مشروع، في مختلف الفئات ومنها المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة و المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.



من جانبه ، أكد محافظ المنيا أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 ، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع الجهات تخطت ال170 مشروعا ، بفئات المبادرة الست ، وهى (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).



ودعا محافظ المنيا كافة الجهات والشركات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، حيث تم مد باب التقدم لها حتى 18 سبتمبر الجاري على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.، وذلك للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من المشروعات المشاركة بها على مستوى المحافظات.



وأعلن المحافظ، أن اللجنة التنفيذية للمبادرة تواصل دراسة وعرض المشروعات المُقدمة وفقاً لمعايير محددة، حيث وجه المحافظ خلال عدة اجتماعات عقدها مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة، بحضور جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بتكثيف حملات التوعية والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها من خلال مشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة فضلاً عن تكثيف برامج التدريب للأفراد والمؤسسات للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها.