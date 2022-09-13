محافظ المنوفية: 3 معارض مجانية للملابس بمركزى أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية العمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة تلك الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تنظيم 3 معارض للملابس الجديدة بقرى أبو عوالى وجريس بمركز أشمون وقرية العراقية بمركز الشهداء، حيث تم توزيع 9 آلاف و650 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا، مؤكداً أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى ذات السياق تواصل جمعيات المجتمع المدني جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للمحافظة في تقديم كل أوجه الخدمات الطبية والرعاية الشاملة للأسر غير القادرة فى القرى والنجوع بنطاق المحافظة لوصول الدعم لمستحقيه، حيث قامت الجمعية بتنظيم 13 قافلة طبية للعلاج الجاد بالمستشفي الجامعي بشبين الكوم بالمجان وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2022، وتم الكشف على (1512) حالة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع التخصصات، فضلاَ عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً على نفقة الجمعية تسهيلاً عليهم، يأتي هذا إنطلاقاُ من المسئولية المجتمعية للجمعية فى توفير كافة السبل والإمكانيات المتاحة لتلك الأسر.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذى يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.