محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا مدارس بطنطا

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم معرض أهلا مدارس بالغرفة التجارية، لتقديم كافة مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 30 % وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، في إطار حرص

وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض والذي يحتوي على 20 باكية ويضم قسم الأدوات المكتبية، قسم المنظفات، قسم الأحذية، قسم الكتب، قسم الملابس وبه جميع ملابس المدارس من الحكومي واللغات والأزهر والثانوي العام، والزراعي والتجاري، حيث أطمئن المحافظ من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار وجودة السلع والمعروضات.

وأوضح رحمي أن الهدف من المعرض، هو بيع مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي ، مراعاة لمحدودي الدخل والوقوف بجوارهم، والعمل علي توفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية وذلك حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية، العقيد فارس الأشوح ، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.