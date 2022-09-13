محافظ الغربية: مياه الشرب والصرف الصحى أهم مشروعات حياة كريمة وأحدثت تغييرات

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس عبد السلام بركات رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، مشروعات الصرف الصحى المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال الجولة أكد رحمى متابعته اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تساهم فى تسريع وتيرة العمل داخل المواقع بهدف الوقوف على المشاكلات وحلها مما يضمن جودة الأعمال.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية حنون والتى ستخدم 11865 نسمة ويتم إنشاؤها بإجمالي تكلفة حيث بلغت نسبة الأعمال بها 95%.

كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش الرئيسية والفرعية حيث من المقترح أن تخدم 14779 نسمة وبلغت نسبة التنفيذ بها 70%.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أحدثت تغيرا كبيرا فى مستوى الخدمات وتحقق تنمية مُستدامة وعادلة لأهالينا.