محافظ الإسكندرية يوقع غرامات على 3 من مستأجرى الشواطئ

الاسكندرية جاكلين منير

صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توقيع غرامات مالية على 3 من مستأجرى الشواطئ بالقطاع الشرقى، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، محذراً أنه لن يسمح بأى تجاوزات وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفات، وشدد على تحذير المستأجرين بفسخ التعاقد حال تكرار المخالفات مرة أخرى.

ووجه المحافظ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بتكثيف الحملات الرقابية على جميع شواطئ الإسكندرية، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات.

وأوضح أن كل شكاوى المصطافين ورواد الشواطئ تتم مراجعتها جيداً والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

من جانبه أشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم يوميا، بمعرفة لجنة مختصة تعكف حاليا على حصر عدد مخالفات كل شاطئ لتحديد الشواطئ التي سيتم فسخ التعاقدات معها طبقا لما نصت عليه كراسات الشروط وبنود التعاقد، موضحًا أن المخالفات التى تم رصدها هى فرض إكراميات على رواد الشواطئ، وسوء نظافة الشاطئ وفرض رسوم على دخول دورات المياه وسوء حالة نظافتها، والمغالاة فى أسعار الألعاب المائية، وعدم التزام عمال الإنقاذ والأبراج، وسوء معاملة الرواد.

وأكد رشاد على الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى والاستفسارات التي يتم تلقيها على أرقام الشكاوى التي خصصتها الإدارة وهي: أرقام شكاوى القطاع الشرقى ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨ - ٠١١١٩٥٥٥٩٤٦. وأرقام شكاوى القطاع الغربي ٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣ - ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤، وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg.

فى سياق آخر كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واستردادها، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات، مشيراً أنه خلال اليومين الثالث والرابع من المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 10 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة الاثار وعلى الأراضي الزراعية بمركز و مدينة برج العرب.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ 10 قرارات على أراضي الدولة التابعة لهيئة الآثار وعلى الأراضي الزراعية بمركز و مدينة برج العرب منها قرارين ازالة لأسوار ومباني، و 5 قرارات إزالة زراعات مخالفة للقانون بمساحة تقدر بـ7 أفدنة، و12 قيراطا، بالإضافة إلى قرارين لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مركز ومدينة برج العرب بمساحة قدرها 809 م2، وقرار واحد لازالة التعديات على الأراضي الزراعية المخالفة للقانون بمساحة قدرها 12 سهما.