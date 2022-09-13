محافظ الإسكندرية يصدر امتيازات جديدة لصالح قصار القامة

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، ممثلي جمعية الأقزام بالإسكندرية، للوقوف على التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهم وتقديم أفضل الخدمات والرعاية على كافة الأصعدة.

وأصدر المحافظ امتيازات جديدة لصالح قصار القامة بالإسكندرية لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم ورفع العبء عن كاهلهم جاء على رأسها؛ الموافقة على ترسية عدد 2 باكية في السوق الحضاري بميدان محطة مصر دون إجراء القرعة العلنية، والتوجيه بصرف مبلغ شهري لصالح جمعية الأقزام بالإسكندرية، وتعيين نقطة اتصال من العلاقات العامة بالمحافظة لتكون همزة وصل مباشرة ما بين محافظ الإسكندرية والأقزام، وتعيين 2 من الأقزام بالديوان العام بنظام اليومية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مساعدات عينيه لصالح البسطاء من الأقزام.

و أكد الشريف أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية سبق وقد تم تخصيص كابينة بشاطىء استانلي مجانا للأقزام، وتم التشديد على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة والعمل علي حل جميع مشاكلهم.