محافظ الإسكندرية: تفعيل مبادرة "صوتك مسموع" والتواصل مع المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى المحافظة، حيث استقبلت المنظومة 4352 شكوى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين منهم 1743 شكوى جماعية وتم تنفيذها بمعدل إنجاز 82% وهو ما يفوق النسبة المخططة والتى قدرت بـ65%.

وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم والعمل على حلها.

وتابع الشريف جهود المختصين في الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت 267 شكوى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، تم حل 264 شكوى منها بمعدل إنجاز 89%.

وأشاد الشريف بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وخاصة بع حصول المحافظة علي المركز الثالث على مستوى الجمهورية في معدل إنجاز الشكاوى التي تم استقبالها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي، و احتلال المركز الثالث على مستوى الجمهورية لمدة ٤ أشهر متتالية في معدل انجاز الشكاوى التي تم استقبالها من خلال منظومة مبادرة صوتك مسموع.

ومن جانبها أكدت داليا المالكي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة علي تلقى شكاوى المواطنين أول بأول على منظمومة الشكاوى الحكومية من خلال:

- الخط الساخن: 16528كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني: https://www.shakwa.eg، كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم واتس آب : 01212013337 .