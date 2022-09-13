اليوم السابع
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محافظ أسوان: رصف 8 كم بحى المحمودية بتكلفة 12 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:57 م
محافظ أسوان: رصف 8 كم بحى المحمودية بتكلفة 12 مليون جنيه جولة محافظ أسوان بحى المحمودية
أسوان – عبد الله صلاح

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صرح أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن حى المحمودية سيشهد خلال الفترة القادمة أعمال رصف ورفع كفاءة للطرق والمداخل الرئيسية بأطوال تصل إلى 8 كم وبتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه ضمن خطة الرصف للعام المالى 2022/ 2023.

وخلال جولته الميدانية بحى المحمودية، تابع محافظ أسوان مستوى النظافة العامة والاطمئنان على دخول المعدات الجديدة للتشغيل الفعلى، وأعطى توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات للمخلفات أولاً بأول من خلال 3 ورديات وخاصة داخل المناطق السكنية والأحياء الشعبية بما يتوازى مع الطرق الرئيسية والداخلية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز شباب قدري عثمان والذي يقدم خدماته الشبابية والرياضة والاجتماعية لحوالي 3 آلاف شاب وفتاة ونشء حيث كشف عن أنه مخطط انشاء حمام سباحة متكامل الخدمات بالمركز ضمن انشاء 3 حمامات سباحة بمراكز شباب دراو وإدفو بتكلفة أجمالية 21 مليون جنيه.

جولة محافظ أسوان بحى المحمودية
جولة محافظ أسوان بحى المحمودية

 

 


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