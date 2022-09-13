محافظة كفر الشيخ تستعد لمواجهة الأمطار.. والسكرتير العام يناقش جاهزية مجالس المدن

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة ، الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل ،خلال الاجتماع الذي عقده في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور المحاسب نصر عبدالهادي، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء المدن ،وعدد من قيادات الديوان.

وشدد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات ، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة ، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة رؤساء مراكز ومدن المحافظة ، تضم الكهرباء وشركة المياه والشئون القانونية والحوكمة،والنظافة والتجميل والري لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وتطهير الغرف والشنايش وصيانة وتسليك صفايات الأمطار ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه بمراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة وتقليم الأشجار المجاورة الاعمدة والاسلاك لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة. كما وجه بمراجعة المباني القديمة والآيلة للسقوط بسرعة إخلائها من السكان واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة الخطر منها.