متحدث الخارجية يؤكد أهمية دور الصحافة والإعلام فى دعم جهود الدبلوماسية المصرية

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، عدد من المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الوزارة، مشيرا إلى حرص الخارجية على التواصل مع المحررين الدبلوماسيين وعقد لقاءات بشكل دوري مع المحررين الدبلوماسيين.

وأكد السفير أحمد أبو زيد خلال اللقاء على أهمية دور وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة فى دعم جهود الدبلوماسية المصرية وأهدافها، مشيرا إلى أن المكتب لوزارة الصحفي لوزارة الخارجية يرحب بأي استفسارات للمحررين الدبلوماسيين فيما يخص الدور المصري في عدد من الملفات، لافتا إلى أهمية دور الدبلوماسية ودورها المتنامي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الدبلوماسية العامة جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية وأداة هامة، مشيرا إلى أن المواطن المصري من حقه أن يعرف الدور الذي تلعبه بلاده في شتى الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا فى دعم الجهود الصحفية والإعلامية فى كافة الملفات خلال الفترة، بالإضافة إلى العمل على دور الدبلوماسية العامة وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

واستمع السفير أحمد أبو زيد إلى كافة الملاحظات التي طرحها المحررين الدبلوماسيين في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وذلك لمساعدتهم في القيام بواجباتهم على أكمل وجه.



السفير أحمد أبو زيد خلال حديثه مع المحررين الدبلوماسيين