لجان تأمين المنشآت الدينية تبدأ عملها بقرى مركز الشهداء

المنوفية - فريق المحافظات

بدأت اليوم لجان فحص ومتابعة وسائل الأمان بالمنشآت الدينية الإسلامية والمسيحية برئاسة رؤساء الوحدات القروية ومتابعة محمد العربي نائب رئيس المدينة بنطاق قرى مركز الشهداء .

جاء ذلك ذلك عقب اجتماع رئيس المدينة مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية لتشكيل اللجان التي تكون مهمتها مراجعة وصلات الكهرباء بالمنشآت، والتأكد من تحملها للأحمال الكهربائية عند ارتفاع درجات الحرارة، وتوافر أدوات مقاومة الحرائق من طفايات ومضخات مقاومة للحريق.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتوجيهات الأستاذ طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالانتهاء من الحصر الشامل لكافة دور العبادة الإسلامية والمسيحية والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان ضد الحرائق بها.