كاهن كاتدرائية الأقباط الكاثوليك: محافظات الصعيد تحتفل مع الأرثوذكس بعيد الصليب

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية غدا الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

وقال الأب عمانوئيل صبحى كاهن كاتدرائية السيدة مريم العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، أن قداسات تكون بالطقس الفرايحى والصلوات بألحان فرح، مشيرا إلى أن طقوس الفواكة تكون بمواسم مثل النيروز والبلح والجوافة.

وذكر أن الأقباط الكاثوليك بداية من محافظة الجيزة حتى الأقصر يحتفلون بعيد الصليب مع الأرثوذكس يوم 27 سبتمبر فهناك فرق حوالى 13 يوما وهو الفرق بين التقويمين الجريجورى واليوليانى.

وذكر أن القداسات جميعها تكون من عيد النيروز حتى عيد الصليب بطقس الفرح، أما عيد الصليب فيظل لمدة 3 أيام وكل يوم يكون فيه قداس.

وحول مواعيد القداسات قال إن الموعد يختلف من كنيسة لكنيسة لكنيسة أخرى فلا توجد مواعيد ثابتة، فالقداسات هي نفسها قداسات الأرثوذكس لكن الاختلاف فقط بيكون فى التقويم.