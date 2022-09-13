قمة المناخ.. حملة مكبرة لنظافة شواطئ الغردقة بمشاركة متطوعين وأجانب.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27، فى نوفمبر المقبل، وكذلك تزامنا مع يوم النظافة العالمى، نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة، بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة لنظافة شواطئ المحافظة، بمدينة الغردقة، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية الجمعيات المختلفة من بينها جمعية المحافظة على البيئة هيبكا.

كما شارك فى الحملة كلا من إدارة محميات البحر الأحمر، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، وجمعية الكشافة، وغرفة المنشآت السياحية، وعدد كبير من الشباب المتطوعين.

وشملت الحملة بداية تنظيف الشواطئ العامة والجزر الطبيعية والأحياء السكنية، واستهدف اليوم المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى والجهات التنفيذية والقطاع السياحى والحث على أهمية غرس المشاركة الإيجابية نحو قضايا البيئة وحماية مواردنا الطبيعية.

من جانبها قالت ابتسام يسرى، مسئول العلاقات العامة والأعلام، بالإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، أن تم تنظيم الحملة بالتنسيق مع جمعية المحافظة على البيئة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 11 مجموعة لتنظيف 13 منطقة، تزامنا مع اليوم العالمى للتنظيف، واستضافة مصر لقمة المناخ.

وأضافت مسئول العلاقات العامة والأعلام بالإدارة العامة للبيئة، أن بدأت حملات للتنظيف بالشواطئ تحت شعار بحر أحمر نظيف بمشاركة فعالة من الشباب المتطوعين لحملات التنظيف، حيث تجمع قرابة 40 طن مخلفات من المناطق المختلفة.

وأوضحت أن المجموعة الخاصة بتنظيف شاطئ فلفلة جمعت 3 أطنان مخلفات، و3 أطنان من شاطئ العائلات، وكذلك 3 أطنان من جزيرة مجاويش، وكذلك 3 أطنان حى الأمل ومثلها من الوفاء، و6 أطنان من مناطق أبو العباس والميناء، و15 طنا من المناطق الأخرى المختلفة بإجمالى تقريبا 40 طنا.

وتابعت؛ أن هناك عددا كبيرا من الأطفال شارك فى الحملة بالتنسيق مع المدارس المختلفة ومديرية التربية والتعليم، متابعة أن تلك الحملات تنمى روح العمل الجماعى والحفاظ على الأماكن نظيفة.

كما أكدت أن كان هناك دعم كبير كم قبل الفنادق والجهات الحكومية المختلفة للمشاركة فى الحملة وتوفير أكياس القمامة السيارات من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، وتم تنظيم عدة ندوات توعية قبل انطلاق العمل فى الحملة وتعريفهم بالحدث الكبير التى تستضيفه مصر؛ وهو قمة المناخ.

من جانب أخر نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة ندوة توعية بيئية عن التغيرات المناخية والآثار السلبية الاحتباس الحرارى وذلك للمترددين على مركز شباب الغردقة وتناول اللقاء أيضا تعريفهم بأهمية استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ نوفمبر المقبل.

ونفذ أخصائيون الاعلام والتثقيف البيئى ورشة عمل تحت مسمى (لون بيئتك ) للأطفال والبراعم والتى تستهدف تعريف البراعم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للبحر الأحمر.

كذلك تنفيذ حملات توعية بيئية ميدانية لمحلات منطقة الكوثر للتأكيد على مدى تطبيق منظومة المخلفات الصلبة ووجود حاويات للقمامة وطرق تجميعها وتداولها بتلك الأماكن وكذلك تطرقت الحملة إلى مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من أى فيروسات.



احدى الاجنبيات تشارك فى حملة النظافة



أطفال المدارس خلال الحملة



الحملة استهدفت جميع الشواطئ بالمدينة



الحملة جاءت تحت شعار بحر أحمر نظيف



الحملة جاءت تزامنا مع قمة المناخ



تنظيف شاطئ فلفلة



توزيع المشاركين على مجموعات قبل العمل



جانب من حملة النظافة



حصيلة النظافة بأحد الشواطئ



حملات النظافة على شواطئ الغردقة



حملات نظافة شواطئ الغردقة



شباب متطوعين في حملة النظافة



عائلات تطوع للمشاركة فى أكبر حملة نظافة



عمال شركة النظافة خلال المشاركة على الشواطئ



مشاركات الأطفال في حملة النظافة



مشاركات السياح فى الحملة



مشاركة شبابية في حملة نظافة الشواطئ بالغردقة