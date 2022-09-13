وأضافت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان قصفت الأراضى الأرمينية بالمدفعية والطائرات المسيرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الأرمينية قامت بالرد على هذا القصف.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، متهمة القوات الأرمينية بتنفيذ استفزاز واسع النطاق على الحدود.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم عن قلق بلاده إزاء تقارير حول وقوع هجمات على طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال بلينكن - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يمكن حل النزاع عسكريا، داعيا إلى وضع حد لأي أعمال عدائية عسكرية على الفور.