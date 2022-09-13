فريق هندسة المنصورة الجديدة يشارك فى منتدى "Dragon" 2022"

فريق المحافظات

انطلقت، اليوم، فعاليات منتدى دراجون 2022، للنقل الكهربائى وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية بالجامعة المصرية اليابانية، على خلفية مشاركة فريق من هندسة المنصورة الجديدة، فى التصفيات النهائية للمنتدى بين أقرانه من الجامعات المختلفة.

وشارك فى منتدى دراجون جامعات حكومية وخاصة وأهلية بعدد 30 فريقا علميا تم تصعيد 12 فريقا جامعيا، من بينهم فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، وتم اختيارهم بعنايه فائقة.

يأتى هذا التفوق لطلاب جامعة المنصورة الجديدة ثمارا للدعم المستمر والتوجيه البناء من رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي، وحرصه الدائم على مشاركة أبنائه طلاب الجامعة بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وربط المنهج الأكاديمي بسوق العمل والمنافسات العالمية.

وشاركت جامعة المنصورة الجديدة بفريق من كلية الهندسة مكونا من كل من كريم عادل الباز، معيد بكلية الهندسة، عبدالرحمن أحمد شاهين طالب بكلية الهندسة، علاء عبد الناصر عباس طالب بكلية الهندسة، علي عبد الحكيم إبراهيم صقر طالب بكلية الهندسة، محمد وليد الكيلاني طالب بكلية الهندسة، وبإشراف مدير برامج كليه الهندسة بجامعه المنصورة الجديدة الدكتورة سارة البهلول.

وقال وائل صديق عميد كليه هندسة المنصورة الجديدة إن الفريق المشارك من الكلية قد تأهل إلى التصفيات النهائية لمنتدى "Dragon 2022" المنعقد في الجامعة المصرية اليابانية، في مدينة برج العرب، بتقديم مقترح وفكرة بحثية لحل مشاكل الطاقة المحدودة وطرق الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية عن طريق وضع قمر صناعي في مدار الأرض، يقوم بتحويل الأشعة الكونية إلى طاقة ويتم إرسالها إلى محطات الاستقبال والشحن على الأرض لاسلكيًا، عن طريق تكنولوجيا نقل الطاقة بموجات "الميكروويف" وسيلبي هذا المشروع احتياجات الطاقة على الأرض وحل مشكلة البنية التحتية للشحن، والاعتماد على الموارد الارضية النادرة مع تقديم نموذج فعال للفكره وكيفيه تحقيقها في المستقبل القريب.