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فريق جراحى ببنها الجامعى يتسخرج حبة لب من القصبة الهوائية لطفل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:29 م
فريق جراحى ببنها الجامعى يتسخرج حبة لب من القصبة الهوائية لطفل عملية جراحية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى بالقليوبية، فى استخراج حبة لب سوبر من القصبة الهوائية لطفل 11 سنة، ظل الطفل يعانى من كحة مزمنة لمدة شهر.
 
وأكد الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، بأنه تم عمل الأشعة الأزمة وتبين وجود جسم غريب محشور فى القصبة الهوائية، وعلى الفور تم حجز حالة الطفل وتحديد استخدام المنظار المرن وليس الصلب للحالة واستخراج بواقى حبة اللب من القصبة الهوائية اليسرى لأول مرة بقسم الأطفال بالمستشفيات الجامعية بينها.
 
تكون الفريق الطبى من الدكتور أحمد عطا أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، والدكتورة أسماء فتح الباب مدرس التخدير والعناية المركزة.
 
 

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