اليوم السابع
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فحص 411 حيوانا 3500 طائر خلال قافلة بيطرية فى زفتى بالغربية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:42 ص
فحص 411 حيوانا 3500 طائر خلال قافلة بيطرية فى زفتى بالغربية جانب من الحملة
الغربية - محمد طارق

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واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
وتم تنفيذ القافلة البيطرية العلاجيه بمنطقة كوبري العشره التابعة لمركز ومدينة زفتي، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.
 
وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس  وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها . 
 
وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 411 حيوان و3500 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.
 
قافلة بيطرية في زفتي بالغربية (1)
قافلة بيطرية في زفتي بالغربية (1)

قافلة بيطرية في زفتي بالغربية (2)

حملة توعية 

 
 

بيطري الغربية

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