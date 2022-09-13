فتح باب المشاركة بالدورة السادسة لمسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

تعلن اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني، عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة للمسابقة ، دورة المبتهل الشيخ " نصر الدين طوبار رحمه الله "، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضحت اللجنة، أن المسابقة ستكون في الفروع التالية : الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة كاملة مثلا : قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص أو قراءة الإمام نافع براوييه قالون وورش أو أي قراءة أخرى من القراءات العشر، والفرع الثاني هو الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية، الفرع الثالث هو حفظ القرآن الكريم كاملا براوية واحدة ( للإناث ) مع إتقان أحكام التجويد وحسن الآداء، والفرع الرابع هو الابتهال والإنشاد الديني.

ووضعت اللجنة شروط المسابقة كالتالي : أن يكون سن المتسابق لا يقل عن 16 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، يحق للمتسابق المشاركة في فرع واحد فقط، يستبعد كل من فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليا، ويتم الاشتراك فقط عن طريق الايميل الخاص بالمسابقة، حيث يتم ارسال مقطع صوتي مدته ثلاث دقائق على الايميل الموضح مع كتابة البيانات كاملة في الرسالة ( الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون والفرع المراد الاشتراك فيه )، ويتم كتابة الفرع أيضا في عنوان الرسالة، وآخر موعد للاشتراك هو 10 أكتوبر 2022.

تبدأ المسابقة تصفيتها المحلية عن بعد ( أون لاين ) حتى يتم اختيار الفائزين منهم للمشاركة في المسابقة الدولية والتى ستقام على أرض بورسعيد في شهر فبراير من العام القادم.