غلق 12 منشأة طبية مخالفة وتحرير 32 محضرا فى حملة لجهاز حماية المستهلك بقنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، شن حملة تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة بقيادة الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وحسين زمقان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومصطفى جمال، ومحمد عويضه، عضوا إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا.

وقال محافظ قنا، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 12 منشأة طبية مخالفة للإشتراطات العامة، وغير مرخصة، كما استهدفت الحملة، المرور على عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، وأسفرت عن تحرير عدد 32 محضرا متنوعا ما بين عدم إعلان عن السعر، ونظافة عامة، وعدم حمل شهادة صحية، ومحال تجارية بدون ترخيص.

وأكد محافظ قنا، على استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة فى مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية و جهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.