غرق طالب بالمرحلة الإعدادية لعدم إجادته السباحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام فى ترعة قرية الغابات المتاخمة لمنزل أسرته، وجرى إيداع جثمانه المركز الطبى بالرياض.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي،ـ يفيد وصول محمد جمال 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويُقيم قرية الغابات، دائرة المركز، إلى المركز الطبي بالرياض جثة هامدة، وتبين أنه أثناء قيام المتوفى بالاستحمام بالترعة المتاخمة للمنزل تعرض للغرق نظراً لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي، أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المركز الطبي بالرياض تحت تصرف جهات التحقيق.