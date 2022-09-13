اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:37 م
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عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر على متنها أكثر من 700 سائح.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:26 م
عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر على متنها أكثر من 700 سائح.. صور عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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بعد توقفها لمدة 5 أيام من الخميس الماضي حتى أمس الإثنين، شهدت محافظة الأقصر عودة تحليق رحلات البالون الطائر اليوم الثلاثاء، من أرض مطار البالون بالبر الغربي حيث خرجت 35 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 700 سائح من حول العالم بصورة طبيعية تماماً مع تحسن حالة الطقس.

وتحتل الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وكانت شهدت أرض مطار البالون الطائر أمس الإثنين، إلغاء الرحلات بناءاً على بروتوكول بين شركات البالون وهيئة الأرصاد الجوية، تم إصدار رصده جوية توضح حالة الجو واتجاهات الرياح حتى ارتفاع 1500 قدم فى الرصدة، وتبين أن إتجاهات الرياح ناحية الشرق، وتم عمل تجربة إلقاء عدد 2 بالونة إختبار هيليوم وكان الاتجاه غربي جنوبي، وبعدها تقرر إلغاء حوالى 25 رحلة كان مقرر خروجها بأكثر من 600 راكب من سياح العالم وعاد الجميع للفنادق لإستكمال رحلاتهم السياحية اليومية بالأقصر.

وكانت قد كشفت مصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر، عن صدور قرار من سلطة الطيران المدنى بوقف رحلات البالون الطائر، يومى الخميس والجمعة، وامتدت حتى يوم الإثنين، وذلك لحين إنهاء أزمة عبور البالونات من الغرب للشرق، وجاء سبب إيقاف الطيران ورود بلاغات من الملاحة الجوية لكثرة عبور البالونات إلى الشرق بشكل دورى، وهذا مخالف للتعليمات والتشريعات وتهدد لأمن و سلامة الطيران بمطار الأقصر، وتقرر الايقاف حتى يتم الوصول إلى نتائج واجراءات تمنع عبور البالونات إلى الشرق.

عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
عودة تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

 

رحلات البالون تحلق بسماء الأقصر
رحلات البالون تحلق بسماء الأقصر

 

رحلات البالون الطائر غرب الأقصر على متنها أكثر من 700 سائح
رحلات البالون الطائر غرب الأقصر على متنها أكثر من 700 سائح

 

 


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