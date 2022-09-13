اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عمرة للملكة إليزابيث.. القبض على يمنى اعتمر عن ملكة بريطانيا الراحلة.. فيديو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:19 ص
عمرة للملكة إليزابيث.. القبض على يمنى اعتمر عن ملكة بريطانيا الراحلة.. فيديو اليمنى
وكالات

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أثار مواطن يمني جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي مناسك العمرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
 
وظهر الشاب اليمني في مقطع الفيديو بملابس الإحرام، رافعًا لافتة دوَّن عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية.
 
 
 
وحسب موقع العين الإماراتى، كتب الشاب على اللافتة: "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية.. نسأل الله أن يتقبلها في الجنة وفي الصالحين".
 
وتداول عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي المقطع، وتفاعلوا معه بشكل لافت ما بين انتقاد وسخرية.
 
وتحرك الأمن العام السعودي على الفور، حتى أعلن الحساب الرسمي له عبر "تويتر"، عن ضبط الشاب اليمني.
 
وكشف الأمن العام السعودي خلال تغريدة، أن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الجرام، مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".
 
وتابع: "جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

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