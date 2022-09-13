عمدة باريس: اعتماد خطة لترشيد استخدام الكهرباء لمواجهة أزمة نقص الطاقة

كتب سمير حسنى

أعلنت آن هيدالجو عمدة باريس، اعتماد خطة لترشيد الكهرباء من أجل مواجهة أزمة نقص الطاقة التى تعاني منها أوروبا، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

فى وقت سابق، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة، معتبرة روسيا "دولة غير موثوقة".

جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، الدعوة بوضع سقف لأسعار الغاز الروسى لقطع أرباحها المستخدمة فى حرب أوكرانيا، معربة عن تطلعها لـ"عملية التخزين المشترك" الخاصة بالغاز فى القارة الأوروبية.

اعترفت " فون دير لاين " بمرور أوروبا بأوقات عصيبة، لكنها عادت وشددت على أن هذه الأزمة ستؤكد على وحدة وتضامن أوروبا، مشيرة إلى وجود بدائل عن الغاز الروسى من النرويج والجزائر والولايات المتحدة.