عريس يجمع نقطة أكثر من نصف مليون جنيه فى ليلة زفافه على أنغام الكف الصعيدى

الأقصر – أحمد مرعى

تداول الأهالي بمحافظة الأقصر على صفحات السوشيال ميديا، صوراً لحفل زفاف مختلف من نوعه لأول مرة فى الأقصر، حيث ظهر عريس فى ليلة زفافه حول رقبته أربطة من النقود التي جمعها من النقطة فى ليلة زفافه على أنغام الكف الصعيدي التى تشتهر بها ليالي قرى جنوب الصعيد.

وقال أبناء القرية إنه جمع أكثر من نصف مليون جنيه فى تلك الليلة، وهي أكثر نقطة يتم جمعها فى حفل زفاف بتلك القرية.

ومن جانبه يقول عثمان محمد ابن مدينة إسنا، أن الصور المنتشرة على وسائل التواصل تظهر عريس من نجع الصيادين فى قرية النمسا، وهي ليلة حفل زفاف أحياها فنان الكف الصعيدي علاء أبو الريش، موضحاً أنه يتم فى تلك الليالي تجميع النقطة لدعم العريس لبداية حياته الزوجية بصورة أفضل بتلك الأموال من النقطة المتوارثة فى النجوع والقرى بالجنوب، وجمع العريس فى تلك الليلة أكثر من نصف مليون جنيه وقام أبناء القرية بمشاركة الصور على صفحات التواصل الإجتماعى بهجة بتلك الليلة المميزة.

وتقام ليالي الزفاف فى القرى والنجوع بحفلات الكف الصعيدي، والذي يعتبر الفن الأشهر فى جنوب الصعيد، ويقدم خلاله أغاني تراثية وكلمات ارتجالية عن الأمور التي يختارها الشباب خلال الاحتفالية من حفل زفاف وحفلات متنوعة، حيث يجلس الفنان على "دكة" مرتفعة قليلا عن الأرض، وهي بديل "الانتريه" فى عدد كبير من منازل الصعيد، ويتجمع أمامه عدد من الشباب من 10 لـ30 شابا فى صف متوازن حسب موقع الاحتفالية، ويقومون بالتصفيق بطرق معينة ويبدأون فى إلقاء مقطع صغير من إحدى الأغانى الشهيرة فى هذا الفن، وهم يصفقون كنوع من التشجيع للفنان للبدء فى سرد الأغنية بأكملها.



عريس يجمع نقطة أكثر من نصف مليون جنيه فى ليلة زفافه



فرحة العريس بالنقطة وليلة زفافه فى جنوب الأقصر



العريس من فنان الكف الصعيدي والنقطة من أبناء القرية