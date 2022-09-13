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عاطل يطعن بائع عصائر خلال مشاجرة بسبب تعطيل الأخير حركة المرور بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:21 م
عاطل يطعن بائع عصائر خلال مشاجرة بسبب تعطيل الأخير حركة المرور بشبرا الخيمة شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة عاطل وبائع عصائر خلال مشاجرة نشبت بينهم، إثر توقف الثانى بعربة بيع عصائر بشارع الوحدة دائرة شرطة أول شبرا الخيمة، وإعاقته لسير الأول بسيارته، وأحدث الأول إصابة الثانى باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال عاطل وبائع عصائر مصابات إثر مشاجرة نشبت بينهم بشارع الوحدة دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "م س م"، 48 سنة، عاطل، مصاب بكدمة أسفل العين اليسرى، و"ع م ا"، 30 سنة، بائع عصائر، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر، إثر توقف الثانى بعربة بيع عصائر بشارع الوحدة دائرة شرطة أول شبرا الخيمة، وإعاقته لسير الأول بسيارته، تطورت لمشاجرة، وأحدث الأول إصابة الثانى باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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