طلاب بيطرى القناة يشاركون فى تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شارك طلاب وطالبات كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس في تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية، وذلك ضمن مشاركتهم في المؤتمر القومي الـ25 لرواد الكشافة والمرشدات والمنعقد مؤخرا بعنوان (رواد الكشافة والتغيرات المناخية) وضمن مبادرة رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر".

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وتحسن مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأس هذه المبادرات القومية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة "اتحضر للأخضر"، والتى تُتوج باستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم COP 27.

وتابع الدكتور مندور أن مشاركة طلاب وطالبات كلية الطب البيطري في المؤتمر الكشفي القومي، وتشجير بيوت الشباب ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، ويعزز الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخي.

تأتى المشاركة الطلابية تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء مختار النحلة مدير وحدة ضمان الجودة.