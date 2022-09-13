اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب بيطرى القناة يشاركون فى تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:46 م
طلاب بيطرى القناة يشاركون فى تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 شارك طلاب وطالبات كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس في تشجير بيت الشباب بالإسماعيلية، وذلك ضمن مشاركتهم في المؤتمر القومي الـ25 لرواد الكشافة والمرشدات والمنعقد مؤخرا بعنوان (رواد الكشافة والتغيرات المناخية) وضمن مبادرة رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر".
 
وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في مشاركاتها الفعالة بالمبادرات الرئاسية المعنية بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، وتحسن مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأس هذه المبادرات القومية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة "اتحضر للأخضر"، والتى تُتوج باستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم COP 27.
 
وتابع الدكتور مندور أن مشاركة طلاب وطالبات كلية الطب البيطري في المؤتمر الكشفي القومي، وتشجير بيوت الشباب ينمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، ويعزز الاهتمام  بقضايا البيئة والتغير المناخي. 
 
تأتى المشاركة الطلابية تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء مختار النحلة مدير وحدة ضمان الجودة.
 
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (1)
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية  

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (2)
 تشجير بيت شباب الإسماعيلية 

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (3)
مبادرة الرئيس "اتحضر للأخضر"

 

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (4)
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (5)
المشاركين فى مبادرة الرئيس "اتحضر للأخضر"

 

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (6)
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (7)
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية

جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية (8)
جانب من تشجير بيت شباب الإسماعيلية
 

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

بيت شباب الإسماعيلية

اتحضر للأخضر

مؤتمر المناخ

كلية الطب البيطري



الموضوعات المتعلقة

الفريق أسامة ربيع: ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس فى عامين بتكلفة 14 مليار دولار .. نستهدف عبور 95 سفينة يوميًا فى 2023.. توسعة وتعميق المجرى الملاحى يقلل المخاطر جنوب القناة.. صور

الأربعاء، 26 مايو 2021 04:00 م

مهاب مميش: تحميل وتفريغ 35.9 مليون طن بضائع جنوب القناة خلال يونيو 2017

الأربعاء، 19 يوليه 2017 12:32 ص

مهاب مميش: عبور سفينة حاويات بنمية عملاقه جنوب القناه بحمولة 200 ألف طن

الجمعة، 10 مارس 2017 02:04 م

مهاب مميش: تحميل وتفريغ 39.2 مليون طن بضائع جنوب القناة خلال ديسمبر 2016

السبت، 28 يناير 2017 03:14 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة