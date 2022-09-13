طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة