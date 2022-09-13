اليوم السابع
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طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت درجات الحرارة
كتب : أحمد علوى

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السعودية:

لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
 

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس الكويت

طقس السعودية

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