طالبتان بعلوم الإسكندرية تحصدان المركز الأول بمبادرة "باحثون ما قبل التخرج"

الإسكندرية - أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية الطالبتان باسنت أمير محمد، ورولان سامي إبراهيم، المقيدتان بالمستوى الرابع ببرنامج الكيمياء الخاصة بكلية العلوم، اللتان حصدتا المركز الأول كأفضل بحث في مجال النانوتكنولوجي، وذلك خلال المبادرة التي أطلقتها كلية العلوم جامعة طنطا بعنوان "مبادرة باحثون ما قبل التخرج - Undergraduate Researchers Initiative (URI)" على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعاية صندوق المبتكرين والنوابغ.

أشرف على البحث الدكتور محمود محمد عمارة، أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويدور موضوع البحث حول إعادة تدوير المخلفات البيولوجية للصناعات القائمة على المنتجات الزراعية في بناء مواد نانومترية قادرة على إستخدام ضوء الشمس في تنقية المياة من الملوثات العضوية وغير العضوية.

وتعتبر المواد النانومترية القائمة على المخلفات الزراعية مواد مستدامة وقابلة للتحلل الذاتي والبيولوجي، مما يجعلها صديقة للبيئة، فإستخدامها في تنقية المياة بضوء الشمس يعد وسيلة موفرة للطاقة تحافظ على بيئة نظيفة من خلال الكيمياء الخضراء.