ضبط 215 كرتونة عصير غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مخزن فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن فى محافظة بنى سويف، في احدى الحملات الرقابية برئاسة المحاسب محمد بكري، رئيس المدينة، من ضبط والتحفظ على 215 كرتونة عصائر كل كرتونة تحتوى على 30علبة عصير، بإجمالي 6450علبة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى المخازن بقرية اقفهص، حيث تم استدعاء التنفيذيين بمكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتبين من الفحص الظاهري أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وغير محتفظة بخواصها، هذا وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، فضلا عن التعامل السريع والعاجل مع أية بلاغات بشأن المخالفات في هذا الشأن.