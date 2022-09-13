ضبط ورشة لتصنيع السلاح فى الأميرية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، متخذان من (إحدى الشقق المستأجرة - محل سكن أحدهما، كائنة بدائرة القسم) ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار إليها، وعثر بداخلها على (عدد من الأسلحة البيضاء "مختلفة الأحجام" - عدد من أجزاء الأسلحة البيضاء تحت التصنيع - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.