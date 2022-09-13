ضبط شبكة غير مرخصة لتوزيع خدمات الإنترنت بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالبحيرة لقيامهما بإنشاء شبكة غير مرخصة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين، مقابل تحصيل مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمة الإنترنت بدائرة المركز محل سكنهما، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتحصيل مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأجهزة والمعدات المستخدمة فى إدارة الشبكة، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهرياً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.