ضبط ربة منزل تركت جثة طفلها داخل مستشفى فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي سيدة متزوجة، تركت طفل رضيع عمره 4 أشهر متوفى، بعدما حملت به بطريقة غير شرعية، داخل مستشفي بمدينة 15 مايو، ولاذت بالفرار وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من إحدي المستشفيات، بوصول طفل رضيع بعمر أربعة أشهر، متوفي إثر نزلة معوية شديدة، بدون أهلية، وحضرت إحدي السيدات بالطفل وتركته، وهي تدعي" ه. م. ا" ، وقامت تلك السيدة بترك الطفل والهروب لعدم حملها إثبات شخصية الطفل، ولم يتم استخراج شهادة ميلاد له، وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبمناقشتها، أقرت أنها كانت متزوجة من المدعو "أ. ا"، وطلقت منه شفاهيا، فى شهر ديسمبر 2020 وترك الزوج المسكن بصحبتها، كما أضافت أنها تعرفت علي أحد الأشخاص ويدعي "ع. ا" ونشأت فيما بينهم علاقة آثمة وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك الحمل بالطفل المتوفي، وقامت بولادة الطفل بتاريخ 8 مايو الماضي، ولم تتمكن من قيده بسجلات وزارة الصحة كون والده مقيد الحرية ومحبوس علي ذمة قضية، وعقب ذلك مرض نجلها المتوفي، وذهبت به للمستشفي، وعند طلبهم لشهادة ميلاده تركت الطفل وهربت وتم ضبطها.