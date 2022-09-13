صور .. قافلة مجانية بمركز شباب أبو سلطان بالإسماعيلية تستقبل 1309 مواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

يتابع اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة فى توفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبو سلطان والتى استهدفت أهالي قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد وذلك على مدار يومى 12 و13 سبتمبر 2022، حيث استقبلت القافلة 1309حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة، وعيادة الكشف المبكر عن امراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلي التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأوضحت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 305 مواطنين بعيادة الباطنة و147مواطنا بالجراحة و138سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 89 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 300 حالة بعيادة الأطفال وفى عيادة المسالك تم استقبال 112 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 49 حالة بالإضافة إلى حالة واحدة بوحدة الأشعة.