صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.63% رابحًا 55.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3457.63 نقطة، أعقبه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.65% رابحًا 48.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7607.43 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% رابحًا 62.33 نقطة ليغلق عند مستوى 12084.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% رابحًا 97.49 نقطة ليغلق عند مستوى 20997.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 137 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.56%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.86%، 0.85%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأدوية، والاستثمار والتمويل، والطاقة بنسبة 1.08%، 0.87%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 126 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 4.38%، ثم سهم "بوان" بنسبة 4.37%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 4.22%، وتراجع 71 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 3.76%، ثم سهم "الأمار" بنسبة 2.88%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 443.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.63% رابحًا 55.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3457.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.7 مليون سهم محققة ما قيمته 404.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6381 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.24%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.77%، وأخيرًا قطاعي النقل، والاتصالات بنسبة 0.68%، 0.66%، على التوالي، فيما تراجع قطاعات السلع، والتأمين، والخدمات بنسبة 5.47%، 0.64%، 0.63%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 7.95%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.14%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.47%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.1 مليون ورقة بقيمة 138.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.528% رابحًا 52.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9994.78 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.045 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 366.2 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 14 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 11.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.49%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، 0.18%، على التوالي.

وارتفع 32 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 11.38%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.35%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.86%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم " بالمز الرياضية" بنسبة 4.18%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 342.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.47% رابحًا 8.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 545.1 ألف سهم بقيمة 490.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 124.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.35%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 13.13% مدفوعًا بصعود سهمي بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.01%، 0.62%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 11.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.8%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحًا 48.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7607.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.82% رابحًا 69.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8488.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحًا 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5772.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% خاسرًا 18.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6001.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.9 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9496 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 1.21%، 0.33%، 0.14%، على التوالي.