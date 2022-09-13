اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:59 م
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صرف منحة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة بسيدى عبد الرحمن.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:20 م
صرف منحة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة بسيدى عبد الرحمن.. صور صرف منحة القوى العاملة
كتب مدحت وهبة

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استقبل مركز الخدمات الحكومية بمجمع صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن المئات من العمالة غير المنتظمة لليوم الثالث على التوالي، لصرف المنحة التي أقرتها وزارة القوى العاملة .
 
وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي الصندوق تحيا مصر، إن صرف المنحة تزامن مع بدء تشغيل مركز الخدمات الحكومية باستقبال الجمهور وتسهيل تأدية الخدمات الحكومية المختلفة من خلال المكاتب والأفرع الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وأن مركز الخدمات الحكومية بمجمع صندوق تحيا مصر يضم مكتب الخدمات البريدية، والإدارة التعليمية، والوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكتب التموين، ومكتب السجل المدني، وفرع توثيق الشهر العقاري، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين اعتمادا على استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير المحليات بالتعاون مع محافظة مطروح.
 
وأوضح عبد الفتاح أن الهدف الرئيس من المركز، هو تقديم الخدمة الحكومية بنظام الشباك الواحد وتوفير البنية التكنولوحية اعتمادا على الألياف الضوئية لسرعة نقل البيانات، فضلا عن توفير المنصة الإلكترونية لكل جهة حكومية توفر من خلالها خدماتها باستخدام الربط الشبكي على مستوى الجمهورية، وكذلك الاستفادة من منصة مصر الرقمية.
 
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح مجمع خدمات صندوق تحيا مصر أوائل الشهر الجارى في إطار تدعيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بقرى ونجوع الجمهورية.
 
 
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