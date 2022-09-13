صاحب أول دكتوراه فى الإعلام من متحدى الإعاقة يحقق ميدالية ذهبية بكأس مصر للسباحة البارالمبية

حصل الدكتور صابر حمد أحد الأبطال متحدى الإعاقة على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة فى منافسات بطولة كأس مصر للسباحة البارالمبية المصرية .

وأقيمت منافسات كأس مصر للسباحة البارالمبية المصرية فى العاصمة الإدارية خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر.

يعد صابر حمد أول كفيف من متحدى الإعاقة يناقش رسالة دكتوراه فى الإعلام بمصر والعالم العربى، وهو من أبناء محافظة المنيا ومقيم بقرية إطسا بمركز سمالوط.

وحملت الرسالة الذى حصل بها حمد على درجة الدكتوراه عنوان "دور الإعلام المسموع والمرئى فى التوعية بقضايا حقوق الإنسان لدى ذوى الإعاقة فى المجتمع" عام 2015.

وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها مندوبا ببرقية تهنئة للدكتور صابر حمد جابر أحد أبناء محافظة المنيا، بعد حصوله على درجة الدكتوراه فى الإعلام من جامعة القاهرة، وبرقية تضمنت رسالة من الرئيس عبر فيها عن "أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق"، وباقة ورد من الرئيس أثناء مناقشة رسالته.