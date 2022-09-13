شيخ الأزهر يستقبل وفد وزارة التسامح والتعايش الإماراتية المشارك في مؤتمر زعماء الأديان

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان، وفد وزارة التسامح والتعايش الإماراتية برئاسة سعادة عفراء الصابري، مدير عام الوزارة، على هامش مشاركة فضيلته في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، وذلك بحضور ة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد الإماراتي، مقدرا جهود دولة الإمارات في نشر السلام العالمي ورعاية وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، قدمت للعالم نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين مختلف الجنسيات والثقافات والسعى الدائم لتحقيق السلام ونشر الخير والتسامح.

من جانبها، نقلت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والوفد المرافق، تحيات وتقدير الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، إلي فضيلة الإمام الأكبر، وأعربت عن تقدير الوزارة لجهود فضيلة الإمام الأكبر في نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، وجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز وحدة الشعوب الإسلامية، ودعم قضايا المسلمين وبخاصة الجاليات المسلمة في الغرب، مشيرة إلى أن وزارة التسامح والتعايش تتعاون مع مجلس حكماء المسلمين في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تخدم الإنسانية، وتنبذ التطرف والتشدد، وتهدف إلى القضاء على العنصرية والكراهية والعنف.