اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل الأمين العام لـ "أديان من أجل السلام" ويؤكد ضرورة تضافر الجهود لنشر التعايش

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:33 م
شيخ الأزهر يستقبل الأمين العام لـ "أديان من أجل السلام" ويؤكد ضرورة تضافر الجهود لنشر التعايش استقبال الإمام الطيب الدكتور عزة كرم الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، الدكتور عزة كرم، الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام.

 

وفي بداية اللقاء، استعرضت الدكتور عزة كرم جهود منظمة "أديان من أجل السلام" من أجل تعزيز ثقافة الحوار ونشر قيم الأخوة والتعايش، مشيرة إلى أن الشراكة مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين؛ تمثل أهمية كبيرة لدعم جهود المؤسسة، والمضي قدما في إطلاق مبادرات وتبني مشروعات إنسانية، وأن المؤسسة بصدد الإعلان عن اطلاق عدد من المشروعات بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين تستهدف التأثير في القيادات الدينية الشابة من الأديان المختلفة.

 

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة عزة كرم عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدة أن العالم الآن في أمس الحاجة لرؤية فضيلة الإمام الأكبر لنشر السلام العالمي وإحلاله محل التعصب والكراهية، وأن خطوة فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس بإعلان وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مثلت لحظة تاريخية مهمة في وقت مهم.

 

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة التكامل بين المؤسسات التي تعمل في مجال العمل الإنساني، وأهمية عقد شراكات عالمية مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الشباب والتأثير فيهم، وتأهيلهم لحمل راية السلام في المستقبل القريب، معربا عن دعم فضيلته لجهود المنظمة في تعزيز القيم الأخلاقية، ودعم اللاجئين والمستضعفين.


شيخ الازهر

كازاخستان

مشيخة الازهر

العمل الانسانى



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