شخص يطالب بإيداع شقيقه مصحة علاج نفسي بالدقهلية خوفا عليه

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن استغاثة أحد الأشخاص لإيداع شقيقه "مريض نفسى" بإحدى المصحات العلاجية خشية تعرض أفراد أسرته لسوء.

تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية" وبسؤاله قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه رغبة منه فى الاستجابة لطلبه، بإيداع شقيقه الذى يعانى من مرض نفسى، ويتردد على إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، بإحدى مصحات العلاج النفسى، خشية تعرض أفراد أسرته لسوء نظراً لتعرض شقيقه لحالة نفسية من حين لآخر، يكون خلالها غير قادر على التحكم فـى تصرفاته مما يؤدى إلى إيذاء المحيطين به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية.