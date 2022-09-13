زيادة حوادث السرقة بمدن أمريكية وانخفاض طفيف في جرائم القتل

كتبت: نهال أبو السعود

أظهرت بيانات جديدة أن عدد جرائم القتل والاغتصاب في المدن الأمريكية الكبرى انخفض بشكل ‏طفيف في النصف الأول من عام 2022 ، لكن الجرائم العنيفة ارتفعت بشكل عام.‏

وجد استطلاع جديد للمقارنة في منتصف العام أجرته جمعية رؤساء المدن الكبرى أن جرائم العنف ‏ارتفعت بنسبة 4.4% بين عامي 2021 و 2022 بين 70 وكالة شرطة أمريكية استجابت للاستطلاع.‏

شكلت السرقة والاعتداء الجزء الأكبر من الزيادة ، حيث ارتفعت بنحو 13 في المائة وحوالي 3 في ‏المائة على التوالي.‏

وانخفضت جرائم القتل والاغتصاب بشكل طفيف ، حيث انخفضت بنحو 2 في المائة و 5 في المائة ‏على التوالي.‏

كما لوحظ الانخفاض في معدلات القتل ، مقارنة مع ارتفاع جرائم مثل السرقة والاعتداء بالأسلحة ‏النارية ، في وقت سابق من هذا العام في تقرير صادر عن مجلس العدالة الجنائية (‏CCJ‏).‏

وفقا لصحيفة ذا هيل، ارتفعت معدلات القتل بنسبة 30% بين عامي 2019 و 2020 ، حيث ضربت ‏جائحة ‏COVID-19‎‏ ، وهي أكبر زيادة لعام واحد على الإطلاق في الولايات المتحدة.‏

تُظهر البيانات أن جرائم العنف بشكل عام في ارتفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بداية الوباء ‏، وقد تم الاستشهاد بالموضوع في كثير من الأحيان باعتباره قضية رئيسية للناخبين.‏

ولطالما قاوم البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتقادات القائلة بأنه لين في التعامل ‏مع الجريمة ، ووقع في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون سلامة السلاح في أعقاب إطلاق ‏النار الجماعي في أوفالدي ، تكساس ، وبافالو ، نيويورك.‏

بدافع من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة ، بدأت لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب ، ‏بقيادة الرئيسة كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ، في التحقيق في عنف الأسلحة وصناعة ‏الأسلحة النارية.‏