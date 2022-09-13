زيادة حوادث السرقة بمدن أمريكية وانخفاض طفيف في جرائم القتل

أظهرت بيانات جديدة أن عدد جرائم القتل والاغتصاب في المدن الأمريكية الكبرى انخفض بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2022 ، لكن الجرائم العنيفة ارتفعت بشكل عام.
وجد استطلاع جديد للمقارنة في منتصف العام أجرته جمعية رؤساء المدن الكبرى أن جرائم العنف ارتفعت بنسبة 4.4% بين عامي 2021 و 2022 بين 70 وكالة شرطة أمريكية استجابت للاستطلاع.
شكلت السرقة والاعتداء الجزء الأكبر من الزيادة ، حيث ارتفعت بنحو 13 في المائة وحوالي 3 في المائة على التوالي.
وانخفضت جرائم القتل والاغتصاب بشكل طفيف ، حيث انخفضت بنحو 2 في المائة و 5 في المائة على التوالي.
كما لوحظ الانخفاض في معدلات القتل ، مقارنة مع ارتفاع جرائم مثل السرقة والاعتداء بالأسلحة النارية ، في وقت سابق من هذا العام في تقرير صادر عن مجلس العدالة الجنائية (CCJ).
وفقا لصحيفة ذا هيل، ارتفعت معدلات القتل بنسبة 30% بين عامي 2019 و 2020 ، حيث ضربت جائحة COVID-19 ، وهي أكبر زيادة لعام واحد على الإطلاق في الولايات المتحدة.
تُظهر البيانات أن جرائم العنف بشكل عام في ارتفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بداية الوباء ، وقد تم الاستشهاد بالموضوع في كثير من الأحيان باعتباره قضية رئيسية للناخبين.
ولطالما قاوم البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتقادات القائلة بأنه لين في التعامل مع الجريمة ، ووقع في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون سلامة السلاح في أعقاب إطلاق النار الجماعي في أوفالدي ، تكساس ، وبافالو ، نيويورك.
بدافع من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة ، بدأت لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب ، بقيادة الرئيسة كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ، في التحقيق في عنف الأسلحة وصناعة الأسلحة النارية.
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