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زيادة حوادث السرقة بمدن أمريكية وانخفاض طفيف في جرائم القتل

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 ص
زيادة حوادث السرقة بمدن أمريكية وانخفاض طفيف في جرائم القتل الشرطة الأمريكية
كتبت: نهال أبو السعود

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أظهرت بيانات جديدة أن عدد جرائم القتل والاغتصاب في المدن الأمريكية الكبرى انخفض بشكل ‏طفيف في النصف الأول من عام 2022 ، لكن الجرائم العنيفة ارتفعت بشكل عام.‏
 
وجد استطلاع جديد للمقارنة في منتصف العام أجرته جمعية رؤساء المدن الكبرى أن جرائم العنف ‏ارتفعت بنسبة 4.4% بين عامي 2021 و 2022 بين 70 وكالة شرطة أمريكية استجابت للاستطلاع.‏
 
شكلت السرقة والاعتداء الجزء الأكبر من الزيادة ، حيث ارتفعت بنحو 13 في المائة وحوالي 3 في ‏المائة على التوالي.‏
 
وانخفضت جرائم القتل والاغتصاب بشكل طفيف ، حيث انخفضت بنحو 2 في المائة و 5 في المائة ‏على التوالي.‏
 
كما لوحظ الانخفاض في معدلات القتل ، مقارنة مع ارتفاع جرائم مثل السرقة والاعتداء بالأسلحة ‏النارية ، في وقت سابق من هذا العام في تقرير صادر عن مجلس العدالة الجنائية (‏CCJ‏).‏
 
وفقا لصحيفة ذا هيل، ارتفعت معدلات القتل بنسبة 30% بين عامي 2019 و 2020 ، حيث ضربت ‏جائحة ‏COVID-19‎‏ ، وهي أكبر زيادة لعام واحد على الإطلاق في الولايات المتحدة.‏
 
تُظهر البيانات أن جرائم العنف بشكل عام في ارتفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بداية الوباء ‏، وقد تم الاستشهاد بالموضوع في كثير من الأحيان باعتباره قضية رئيسية للناخبين.‏
 
ولطالما قاوم البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتقادات القائلة بأنه لين في التعامل ‏مع الجريمة ، ووقع في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون سلامة السلاح في أعقاب إطلاق ‏النار الجماعي في أوفالدي ، تكساس ، وبافالو ، نيويورك.‏
 
بدافع من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة ، بدأت لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب ، ‏بقيادة الرئيسة كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ، في التحقيق في عنف الأسلحة وصناعة ‏الأسلحة النارية.‏
 
 

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