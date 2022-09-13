رفع 1231 طن مخلفات و546 طن تراكمات خلال أسبوع فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة، بهدف الإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 1231 طن مخلفات وقمامة و546 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك على مدار الإسبوع الماضي، وفي إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت الحملات كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر متضمنةً جهود الأحياء بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ورفع القمامة من نقاط التجميع، حيث شارك في الحملات اليومية على مدار الإسبوع كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء، ونواب رؤساء الأحياء، ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة الإهتمام الجيد بنظافة المعدات بصفة مستمرة، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، ومواصلة استخدام المكنسة الآلية لأعمال شفط الأتربة الناعمة بكافة الشوارع الرئيسية للمحافظة.

وفى نفس السياق قاد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة تنفيذ خطة رصف وتطوير شارع الهيلتون وتفرعاته بالكرنك بنطاق حي شمال والتي تستهدف تسهيل حركة الحافلات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، حيث تأتي أعمال الرصف بعد الانتهاء تماماً من تركيب بلدورات جديدة وبلاط انترلوك للأرصفة الواقعة على جانبي الطريق، وذلك بهدف إعادة تأهيله ورفع كفاءته لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.



تجميل شوارع مدينة الأقصر



حملات النظافة والتجميل بمدينة الأقصر



متابعة رئيس المدينة لحملات النظافة بالأقصر