رفع كفاءة وتطوير حديقة نوبار بوسط محافظة الإسكندرية

فريق المحافظات

قام حي وسط الاسكندرية ،برئاسة عزة سعد رئيس حي وسط الاسكندرية ، بأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة نوبار بميدان الخرطوم باللودر، وتجميع المخلفات ،حيث تم رفع 11 نقلة مخلفات، بمشاركة عمال الحدائق بحي وسط وعمال الحدأئق المركزية بالمحافظة.

وأضاف بيان حي وسط الاسكندرية، إن إدارة الحدائق ،قامت برفع كفاءة الكورنيش وشارع قنال السويس، وحديقة نوبار، بمشاركة الحدائق المركزية ،بالمحافظة بأعمال التشجير ،ورفع المخلفات، عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح بيان حي وسط ، أن أعمال رفع كفاءة وتطوير الحديقة، تشمل زيادة المسطحات الخضراء مع الحفاظ على جميع الأشجار بعد تهذيبها وتنسيقها ، لجعلها متنفس حضارى لأهالى المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وفي اطار خطة الارتقاء بمستوي الحدائق والمسطحات الخضراء.