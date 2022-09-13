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رغم تباطؤ معدلاته للشهر الثانى.. أسوشيتدبرس: التضخم يظل مرتفعا فى أمريكا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:18 م
رغم تباطؤ معدلاته للشهر الثانى.. أسوشيتدبرس: التضخم يظل مرتفعا فى أمريكا التضخم
كتبت ريم عبد الحميد

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تباطأ معدل التضخم فى الولايات المتحدة للشهر الثانى على التوالى على خلفية التراجع الحاد فى أسعار الغاز، لكن بعيدا عن الطاقة تظل أغلب السلع أعلى أكثر سعرا فى أغسطس، فى إشارة تدل على أن التضخم لا يزال عبئا ثقيلا على الأسر الأمريكية.

 

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن أسعار المستهلك ارتفعت 8.3% فى أغسطس مقارنة بعام سابق، وفقا لما أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء، منتراجعا من 8.5% فى يوليو الماضى، وذلك فى ظل ارتفاع فى مستوى التضخم غير مسبوق منذ أربع عقود وصل إلى 9.1% فى يونيو. وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار 0.1% بعدما ثبات فى يوليو.

 

لكن باستبعاد فئات الطاقة والطعام المرتفعة، فإن ما يسمى بالأسعار الأساسية ارتفعت 0.6% من يوليو إلى أغسطس، بعد أن ارتفعت 0.3% فى الشهر السابق مما يسحق الآمال فى الوقت الراهن بأن الأسعار الأساسية ربما تبدأ فى التراجع. وعلى مدار 12 شهر تنتهى فى أغسطس، ارتفعت الأسعار الأساسية 6.3%  بعد أن كانت 5.9% فى يوليو.  وأصبحت الإيجارات والرعاية الطبية وخدمات الرعاية والسيارات الجديدة أغلى ثمنا فى أغسطس.


التضخم فى أمريكا

اخبار أمريكا

الاقتصاد الامريكى

أسعار المستهلك



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