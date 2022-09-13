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رئيس وزراء أرمينيا: 49 جنديا قتلوا فى المعارك مع أذربيجان

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:41 ص
رئيس وزراء أرمينيا: 49 جنديا قتلوا فى المعارك مع أذربيجان رئيس وزراء ارمينيا
كتب سمير حسنى

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 49 جنديا في المعارك مع أذربيجان.، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع أذربيجان مستمرة لكن حدتها تراجعت هذا الصباح، جاء ذلك في كلمة لـ"باشينيان" أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء.

فى وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الوضع الراهن حول إقليم ناجورنو كاراباج بأنه صعب ومتوتر للغاية.
 
وذكر باشينيان خلال جلسة الحكومة الأرمنية، إنه "ليس هناك عمليات قتال نشطة في ناجورنو كاراباج غير أن الوضع هناك لا يزال متوترًا للغاية"، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في الإقليم تثير أسئلة عديدة حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية هناك.
 
وأعرب عن توقعه أن تمنع قوات حفظ السلام الروسية أي محاولات لانتهاك خط التماس (فصل القوات) في هذا الإقليم، مضيفا أن العسكريين الأرمنيين لا يخدمون في أراضي الإقليم.
 
وكانت أذربيجان اتهمت بمحاولة إفشال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية حول ناجورنو كاراباج والموقعة بموسكو بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020.

 


ارمينيا

اذربيجان

إقليم ناجورنو كاراباج

التوتر فى ارمينيا



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