رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يترأس لجنة اختيار عاملات رياض الأطفال

ترأس الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية لجنة اختيار العاملات الجدد لرياض الأطفال للعام الدراسى 2022 / 2023م، وذلك اليوم الثلاثاء وكانت اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أول المنطقة وعضوية كل من مدير الشئون القانونية علاء الحلفاوي وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري محمد حسين ومدير شئون العاملين أحمد أبو رحاب ومدير رياض الأطفال فاتن عطية وفي حضور سارة محمود العضو الفني بإدارة رياض الأطفال.

وكان قد اجتمع الشيخ خميس محمد وكيل أول منطقة الإسكندرية الأزهرية بمديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع توفير المعلمين والمقاعد في ظل الإقبال الشديد على التعليم الأزهري والعمل على ضبط الكثافة بالمعاهد، ومناقشة القضايا المتعلقة بتوزيع المنهج والعمل على توفير الكتب الدراسية من بداية العام.

وفي نهاية الاجتماع هنأ وكيل أزهر الإسكندرية الجميع ببداية العام الدراسي الجديد وحث الجميع على المرور والمتابعة الميدانية والتعاون والتكاتف مع إدارة المعاهد لحل المشاكل ميدانيًا وتهيئة الأجواء والظروف لتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.