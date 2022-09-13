رئيس جامعة سوهاج يتابع التسكين الورقى للطالبات القدامى بالمدن الجامعية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات التسكين الورقى للطالبات القدامى المتقدمات للإلتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسى 2022/2023، والذى يستمر حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري، يصاحبه المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالمدن الجامعية، وذلك للتيسير عليهن، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موضحاً انه تم استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مبانى المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أى اوبئة والحد من إنتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها، وكذلك مراجعة أنظمة الإنذار والحريق والتأكد من جاهزيتها للعمل، ومطابقتها للمواصفات لتوفير السلامة العامة للطلاب.

وأكد عبدالخالق، على ضرورة إجراء عدة تحاليل طبية للمتقدمات للتسكين للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية، ومنها تحاليل التهاب الكبدى الفيروسى (B-C)، وتحليل للكشف عن تعاطى المخدرات، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إحتمالات العدوى بفيروس كورونا والإكتشاف المبكر له.

وأشارت سامية زايد إلى أنه تم البدء فى تسكين طالبات الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى من داخل وخارج محافظة سوهاج، بالإضافة إلى تسكين طالبات الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، مضيفة أنه سيتم قبول الإلتماسات بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى 20 من سبتمبر الجاري.

وجدير بالذكر أنه سيتم تسكين الطلاب الورقى والكشف الطبى للطلاب القدامى بدءاً من يوم 18 وحتى 22 سبتمبر الجارى وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات.