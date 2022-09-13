رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" بمستشفى الجامعة

القليوبية - إبراهيم سالم

استعرض الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تقريراً مقدما من الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية حول تنفيذ المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" والتي تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية فى أى وقت وأى مكان.

وأكد التقرير، أنه تم تنفيذ جلسات الاستشارات الطبية عن بعد وتم الانتظام في توفير الاستشاريين لعمل الجلسات فى أكثر من 30 وحدة رعاية طبية وتم عمل الجلسات والاستشارات الطبية لحوالي 65 مريضاً بعدد جلسات 18 جلسة فى جميع التخصصات الطبية الدقيقة منها "أمراض الروماتيزم وأمراض المناعة، وأمراض المخ والأعصاب، وأمراض دم الأطفال، وأمراض الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض النفسية والعصبية".

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة حريصة على المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "التشخيص عن بعد" والتى تستهدف تقديم خدمة طبية متطورة توفر على المريض الجهد والتكلفة من خلال استخدام الحلول التكنولوجية فى العلاج حيث يتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين المتخصصين لتشخيص الحالة المرضية فى أى وقت وأى مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة دون تحمل مشقة ونفقات السفر وانتظار الكشف، خاصة فى المناطق البعيدة عن المستشفى.

يذكر أن مبادرة التشخيص عن بعد يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية، وربطها مع مستشفيات وزارة الصحة فى منظومة رقمية واحدة لتحقيق التكامل بينهما والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.