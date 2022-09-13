اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات "وزراء الإعلام العرب".. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:14 م
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات "وزراء الإعلام العرب".. صور خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ستنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.
 
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التي يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع. 
 
SLM_4013
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والكاتب الصحفي كرم جبر
 
SLM_3994
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات "وزراء الإعلام العرب"
 
SLM_4016
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والكاتب الصحفي كرم جبر
 
SLM_4018
رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
 
SLM_4028
 

 


الاعلي للاعلام

كرم جبر

مصطفى مدبولي

وزراء الاعلام العرب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة