دار الإفتاء تطلق صفحة خاصة بـ"تنمية الأسرة" على بوابتها الإلكترونية

مواكبةً للتحوُّل الرقْمى، وحرصًا على تيسير طرق التواصل والتفاعل مع الأسرة المصرية، وتقديم كل ما يهمها فى شئون الاستشارات الدينية؛ قامت دار الإفتاء المصرية بإطلاق صفحة إلكترونية منبثقة عن بوابتها الإلكترونية الرئيسة تحت عنوان: (تنمية الأسرة).

وتُعنى هذه الصفحة بنشر كلِّ ما يتعلَّق بالأسرة والمجتمع، من مقالات وفتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية فى كلِّ المسائل التفصيلية الخاصة بعقد الزواج ومقدماته ومآلاته؛ من إنجاب ورعاية ونفقة وحقوق ينبغى مراعاتها، وذلك من خلال فتاوى مقروءة ومجموعة من الفتاوى المرئية وفيديوهات الموشن جرافيك.

كما حرصت الدار على عرض أحد إصدارات الدار وهو (كتاب دليل الأسرة فى الإسلام) فى جزأين، يحتوى على إرشادات ونصائح اجتماعية بضوابط شرعية.

وتحتوى الصفحة على ركن يختص بمسائل فقه المرأة، وهى الفتاوى الشرعية التى تحتاج إليها المرأة ويكثر السؤال عنها؛ سواء فى العبادات أو المعاملات أو الحقوق وغيرها مع اختلاف حالتها الاجتماعية ودَورها فى المجتمع.

كما تهدف الدارُ من خلال هذه الصفحة إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك توعية المتزوجين بالفعل، من خلال إعلامهم بالأحكام الشرعية التى تساهم فى توفير بيئة صحية هادفة، فخصَّصت ركنًا خاصًّا بفتاوى الزواج الذى يدعم البناء الأُسرى السليم والحماية للطرفين، والأسرة بجميع أفرادها.

كما تتميَّز الصفحة بإعداد قسم مستقل بالرعاية والتربية، يضم فتاوى دار الإفتاء المصرية التى تتعلَّق بتعامل بأفراد الأسرة الواحدة مع بعضهم البعض ومعرفة الحقوق والواجبات.

يأتى هذا ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة ورعايتها؛ حيث أَوْلَت دار الإفتاء المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره هدفًا رئيسًا تحرص الشريعة الإسلامية على حفظه.